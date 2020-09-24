В Госдуме возмущены новыми санкциями США из-за Навального

https://static.news.ru/photo/dd9fc072-ff09-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме прокомментировали решение инициативной группы сенаторов Конгресса США о введении новых санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Парламентариев возмутило то, что США вводят санкции, при этом их не смущает, что никаких доказательств факта отравления политика нет.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, настоятельные предложения России предоставить материалы до сих пор не получили должного ответа. По его словам, несмотря на то что Россия давно ликвидировала запасы боевых отравляющих веществ, антироссийски настроенные силы пытаются обвинить страну в использовании запрещённого химоружия и в несовершённом преступлении.

Целью таких обвинений, по мнению депутата, является желание Штатов подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество «агрессивной» Россией, чтобы помешать развитию диалога между странами.

Железняк считает, что Вашингтон не может смириться с ростом влияния России в мире, а также готовностью других стран сотрудничать с ней, невзирая на бесконечную череду санкций, пишет ИА REGNUM.

Ранее NEWS.ru писал, что группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России следует принять ответные меры в отношении американских сенаторов и парламентариев, которые предложили принять закон о санкциях против России из-за «дела Навального». Он подчеркнул, что лично предложит коллегам утвердить «аналогичные персональные санкции». При этом, отметил политик, инициатива сенаторов противоречит здравой логике.