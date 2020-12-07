В Госдуме возмутились мошеннической рекламой с Путиным и Мишустиным

https://static.news.ru/photo/d700401a-389e-11eb-aaf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутат Госдумы Антон Горелкин возмутился рекламой компенсационных выплат для россиян, в которой изображались президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Официальные запросы по данному факту парламентарий отправил в МВД, ФАС и Роскомнадзор.

Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да ещё с портретами первых лиц страны? — задаётся вопросом депутат в своём Telegram-канале.

Горелкин рассказал, что не впервые сталкивается с подробной мошеннической схемой. Ещё четыре года назад к нему обращались пенсионеры с жалобами на обманщиков. Они рассказывали, что их завлекают в конторы, где рассказывают о деньгах, которые полагаются гражданам от ПФР или ФНС, но «власти скрывают» от пенсионеров эту информацию. При этом получить деньги можно было, оформив документы в этой конторе, предварительно заплатив 10 тысяч рублей.

Мне непонятно, почему это никого не волнует? Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту. И не слышно про уголовные дела, блокировки, реакцию самого Гугла, — пишет Горелкин.

Он добавил, что уже направил официальные запросы в компетентные ведомства, а также не исключил, что этот случай может стать поводом для разработки законодательной инициативы.

Как писал NEWS.ru, в России продолжают появляться новые финансовые пирамиды. Так, недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала пирамиду, действовавшую из-за рубежа. Впоследствии стало известно, что за этим стояла компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и офлайн.