В Госдуме вновь предложили вернуть переход на летнее и зимнее время

В России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время, чтобы синхронно существовать со всем остальным миром. Об этом URA.RU заявил депутат, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Он уточнил , что отказ от перехода на зимнее и летнее время не дал экономического эффекта и стал скорее попыткой проявить самостоятельность по отношению к остальному миру. При этом возвращение перевода времени было бы положительно воспринято обществом.

Для многих людей это будет возвращением к тем временам, к которым они привыкли. Это также создаст удобства и с точки зрения перелётов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе, которые наши граждане любят смотреть, — добавил депутат Госдумы.

Ранее депутат от «Единой России» Андрей Барышев предложил вернуть сезонные переводы времени на один час вперёд в марте и один час назад в октябре, остановленные в 2011 году. Тогда же эксперты заявили, что возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и ожирению населения. Другие специалисты уверяют, что инициатива позволит увеличить световой день, а это скажется положительно на самочувствии россиян.