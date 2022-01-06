В Госдуме в беспорядках в Казахстане увидели руку террористов ИГ

В беспорядках в Казахстане видна рука террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а управляют всем казахи, прошедшие обучение в Турции в учреждениях Фетуллаха Гюлена (турецкий писатель, религиозных деятель), заявил РИА Новости экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек. По мнению парламентария, теперь Астана пожинает плоды отправки своих студентов в иностранные учебные заведения.

Он полагает, что жестокие убийства и абсурдные требования во время беспорядков в Казахстане — это действия, свойственные террористам ИГ.

В организации беспорядков на территории Казахстана видны руки ИГИЛ, это в их стиле — жестокие убийства и абсурдные требования. А вот в «штабах» заседают те казахи, которые прошли обучение в Турции в образовательных учреждениях Фетуллаха Гюлена — организатора переворота в Анкаре, — сказал Бальбек.

Экс-депутат считает, что студенты о время обучения в иностранных государствах могли подцепить «идеологический вирус на свою голову у Гюлена и им подобным». Он также подчеркнул, что Казахстан — светская страна и обмануть население бредовыми радикальными учениями невозможно до тех пор, пока не будет разгромлена государственность.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке переворота в 2016 году. После провала путча в Турции начались масштабные «чистки» среди госслужащих. Власти задержали судью Конституционного суда, отстранили от должностей почти три тысячи судей и часть госслужащих, включая некоторых советников президента. Постов лишились 30 губернаторов. Национальная разведывательная организация отстранила от работы 100 своих сотрудников, а Управление по делам религии Турции уволило 492 чиновника.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причины происходящих событий в Казахстане кроются в слишком большом неравенстве между бедными и богатыми, а также в отсутствии подлинной демократии. По словам политика, у власти в республике уже более 30 лет находится одна команда, ничего нельзя критиковать, в итоге люди не выдерживают.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские десантники.