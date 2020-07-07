В Госдуме утвердили закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

https://static.news.ru/photo/16bd742e-c069-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума утвердила законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Документ предусматривает штраф в размере 150 тысяч рублей.

На сегодняшний день ответственность за оскорбление граждан государственными служащими не предусмотрена. В законопроекте речь идёт об унижении чести и достоинства другого лица, которая выражена в неприличной форме. Отмечается, что оскорбительные действия могут касаться не только одного человека, но и группы.

Оскорбление будет считаться публичным, если оно было нанесено во время выступления, в СМИ и в Сети. Однако штрафы будут предусмотрены не только для должностных лиц, но и для простых граждан. Так, последние будут обязаны заплатить от 5 до 10 тысяч рублей за оскорбление через интернет, вместо 3—5 тысяч, сообщает РБК.

Для должностных лиц будут предусмотрены штрафы в размере 50 — 100 тысяч рублей вместо 30 — 50 тысяч. Самые высокие взыскания могут получить юридические лица. От 200 до 700 тысяч рублей вместо 100 — 500 тысяч.

Ранее NEWS.ru информировал, что максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн.