Депутат Миронов назвал «предателями» уехавших чиновников и бизнесменов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уличил в предательстве чиновников и бизнесменов, уехавших из России. Он уверен, что такие люди использовали страну только для заработка, об этом он заявил в беседе с изданием URA.RU.

Там у них всё: источники доходов, недвижимость, жёны, дети, любовницы, яхты и самолёты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели. Сейчас они это всё теряют, весь их мир рушится на глазах, — сказал политик.

По словам Миронова, большая часть «псевдоинтеллигентов» выступает против спецоперации России на Украине. Он считает, что это происходит из-за ориентированности бизнеса на европейские страны.

Ранее парламентарий призвал лишить российского гражданства французского актёра Жерара Депардье. По его мнению, артист не определился «по чью сторону баррикад находится», а паспорт РФ получил, чтобы не платить большие налоги на родине.