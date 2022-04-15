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Общество

Депутат Миронов назвал «предателями» уехавших чиновников и бизнесменов

Миронов: уехавшие из России чиновники и бизнесмены использовали страну для заработка
14:55, 16 апреля 2022
Депутат Миронов назвал «предателями» уехавших чиновников и бизнесменов Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уличил в предательстве чиновников и бизнесменов, уехавших из России. Он уверен, что такие люди использовали страну только для заработка, об этом он заявил в беседе с изданием URA.RU.

Там у них всё: источники доходов, недвижимость, жёны, дети, любовницы, яхты и самолёты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели. Сейчас они это всё теряют, весь их мир рушится на глазах, сказал политик.

По словам Миронова, большая часть «псевдоинтеллигентов» выступает против спецоперации России на Украине. Он считает, что это происходит из-за ориентированности бизнеса на европейские страны.

Ранее парламентарий призвал лишить российского гражданства французского актёра Жерара Депардье. По его мнению, артист не определился «по чью сторону баррикад находится», а паспорт РФ получил, чтобы не платить большие налоги на родине.

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