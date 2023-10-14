В Госдуме связали доверие к гомеопатии с внушаемостью людей Депутат Куринный связал востребованность в гомеопатии с верой в гадалок

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На официальном уровне гомеопатия не признана эффективным методом лечения, но и научных данных о ее вреде для здоровья пока нет, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Отвечая на вопросы по поводу Дня российской гомеопатии, который в этом году отмечается 14 октября, он объяснил: внушаемые люди продолжают принимать гомеопатические препараты и думать, что они помогают.

Тот, кто внушаем, тот, кто верит в чудеса, на того [гомеопатия] может и подействовать. С точки зрения доказанной эффективности — ее нет. Точно так же, как и доказанного вреда на сегодня не зафиксировано, — резюмировал парламентарий.

Депутат Госдумы также уверен, что «ни повредить, ни улучшить здоровье гомеопатия не способна». По его мнению, увлечение этим направлением нетрадиционной медицины дает «исключительно психологический метод, что-то сродни гадалкам».

С точки зрения официальной гомеопатия не признана эффективным методом лечения. Но в качестве относительно безопасной альтернативы, имеющей в том числе психологическое действие, сегодня некоторыми медицинскими работниками и даже врачами она признается, — пояснил Куринный.

Ранее врач Анна Левадная назвала гомеопатию лженаукой, потому что гомеопатические препараты не имеют теоретической научной базы. При этом медик отметила, что в народной медицине заведомо известно, какой экстракт какого растения содержится в лекарстве, а в случае с гомеопатией речь идет фактически об отсутствии действующего вещества.