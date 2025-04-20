В Госдуме сравнили самозапрет на азартные игры с кодированием от алкоголя Депутат ГД Делягин: самозапрет на азартные игры похож на кодирование от алкоголя

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Идея о самозапрете на участие в азартных играх похожа на кодирование от алкоголя, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с изданием Lenta.ru. Депутат таким образом отреагировал на инициативу вице-спикера ГД Бориса Чернышова.

Это такая же вещь, как кодирование от алкоголизма. При том что этот код можно снять. Человек хочет получить возможность защищаться от самого себя, когда он будет в помутненном состоянии рассудка. Но это будет значительно менее эффективным, соответственно, менее популярным, чем самозапрет на кредит, — сказал Делягин.

Депутат подчеркнул, что смысл самозапрета на кредиты и операции с недвижимостью в том, что мошенники могут действовать от имени человека, похитив его данные. Подобная мера направлена в первую очередь на защиту от таких мошенников, отметил Делягин. Злоумышленники могут взять на человека кредит, но они не проигрывают деньги от его имени.

Ранее сообщалось, что Борис Чернышов предложил создать реестр самозапрета на участие в азартных играх. Федеральная налоговая служба РФ поддержала эту инициативу, напомнив, что ответственным за выработку госполитики по азартным играм является Минфин России.