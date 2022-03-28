В Госдуме спросили у посла США, лечился ли Байден в психушке

Депутат госдумы Шамсаил Саралиев направил запрос на имя посла США в России Джона Салливана, в котором поинтересовался психическим здоровьем американского лидера Джо Байдена и попросил сообщить, не проходил ли тот лечение в психиатрической больнице. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что «непредсказуемое поведение президента США» и «неконтролируемые вспышки агрессии» могут привести к необратимым последствиям для всего мира.

Саралиев отметил, что нецензурные выражение и недопустимые оскорбительные высказывания Байдена в адрес президента России Владимира Путина и «другие явные признаки психических отклонений» вызывают сомнения в профпригодности хозяина Белого дома.

Парламентарий, сославшись на СМИ, напомнил, что американские конгрессмены не раз просили Байдена пройти когнитивный тест и обнародовать его результаты. Свое требование они обосновывали снижением умственных способностей главы государства.

В этой связи прошу вас оказать содействие в установлении фактов, отвечающих на вопросы: состоял ли Джо Байден когда-либо на психиатрическом учёте и проходил ли он лечение в психиатрической больнице («психушке»)? — написал Саралиев.

Ранее Байден в ходе визита в Польшу заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Кроме того, он назвал президента РФ «мясником», а до этого позволял себе в его адрес такие эпитеты как «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».

Издание Times назвало высказывание президента США самой серьёзной словесной «оплошностью» в его карьере и отметило, что это вновь возродит подозрения о снижении его когнитивных функций.