В Госдуме спрогнозировали резкий рост жителей Донбасса с паспортом РФ

https://static.news.ru/photo/7dfdd526-a4c9-11eb-a570-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

В Госдуме заявили о резком увеличении числа жителей Донецкой и Луганской народных республик с российским гражданством. Как заявил ТАСС заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, количество получивших до конца 2021 года паспорта РФ может увеличиться до 1 млн человек.

На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ, — отметил он.

По его словам, интерес к российскому гражданству у жителей Донбасса неуклонно растёт. Очередной всплеск был зафиксирован после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина силовым методом «наведёт порядок» на юго-востоке Украины.

Сейчас, как подчеркнул Водолацкий, удалось выработать систему чёткого взаимодействия Главного управления по вопросам миграции МВД России и соответствующих служб Луганской и Донецкой народных республик. Если в начале фиксировались определённые проблемы, то на сегодняшний день все бюрократические барьеры сняты.

Ранее донецкий журналист Сергей Макаренко заявил о массовой выдаче паспортов РФ жителям Донбасса. По его словам, в бюджетные учреждения поступил запрос о срочном сборе документов для ускоренной выдачи документов РФ всем желающим. Журналист добавил, что о происходящем узнал от людей, которые ожидали получения российских паспортов только в конце текущего года — начале следующего.