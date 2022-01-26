В Госдуме сообщили, что Fan ID не будет использоваться для матчей РПЛ

Депутат Государственной думы Светлана Журова в интервью изданию «РБ Спорт» сообщила, что использование Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги не было изначально прописано в законе. По слова Журовой, нет необходимости вводить паспорта болельщиков на матчи российского футбольного чемпионата.

Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять, — сказала Журова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль открыт к диалогу с фанатами. Таким образом, он отреагировал на массовый бойкот футбольных болельщиков и фанатских групп в связи с ведением системы Fan ID.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Для внедрения этой системы в 2021–2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.