В Госдуме сочли «нереальным» введение скидочных карт для малоимущих Депутат ГД Бессараб: перекладывать на бизнес обязанность государства недопустимо

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Введение скидочных карт для малоимущих граждан России сейчас нереально, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, недопустимо перекладывать обязанности государства на бизнес, пишет «Радио 1».

На сегодняшний день мне кажется, что это нереальное к исполнению предложение, потому что перекладывать на бизнес обязанность государства заботиться о малоимущих недопустимо. А профинансировать ретейлерам скидки — это даже в какой-то мере нарушать конкуренцию на рынке, потому что придётся выбирать, какие сети в этом участвуют, а какие нет, — пояснила законодатель.

Депутат отметила, что инициатива могла бы сработать, если бы она изначально исходила от бизнеса. Она также подчеркнула, что существующее законодательство о государственной поддержке малоимущих в пересмотре не нуждается.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовят законопроект по введению единой социальной дисконтной карты. Поправки в закон направлены на поддержку людей с доходом ниже прожиточного минимума. Для реализации инициативы собираются подключить аптеки и продуктовые магазины, при этом розница сама будет определять размер скидок, перечень товаров и услуг, на которые она будет распространяться.