Зюганов анонсировал заседание Совета Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Проект обращения к президенту Росcии Владимиру Путину о признании независимости cамопровозглашённых ДНР и ЛНР планируют рассмотреть в начале следующей недели на Cовете Госдумы. Об этом сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут — соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом, — заявил он.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что эксперты называют среди возможных «контругроз» Западу со стороны России признание ЛНР и ДНР, оказание им военной помощи в связи с началом военной операции в Донбассе.