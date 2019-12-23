https://static.news.ru/photo/f6070d92-2637-11ea-96b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учениям по устойчивой работе Рунета не стоит придавать скандальности и излишней серьёзности. Это стандартные мероприятия, которые были проведены в рамках существующего законодательства.

С данным заявлением выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Он отметил, что прошедшим учениям не стоит придавать серьёзности сенсационного факта, который добавлял бы в анализ события некой эксклюзивной интонации.

Дело в том, что эти учения проходят как раз в рамках тех норм, которые прописаны в законе: это возможность в случае экстренных ситуаций иметь возможность запускать не только центр мониторинга работы Сети. Также речь идёт об обеспечении бесперебойной работы Интернета в стране при атаках извне, — цитирует Левина РИА Новости.

Глава комитета Госдумы также сказал, что прошедшие учения сравнимы с тренировками военных или МЧС. По этой причине, отмечает Левин, нет смысла преувеличивать их значимость.

В понедельник, 23 декабря, Минкомсвязь проводила учения, в ходе которых проверялись целостность и безопасность функционирования Интернета в результате негативных внешних воздействий.

Как ранее писал NEWS.ru, «Лаборатория Касперского» прокомментировала свою вовлечённость в учения, предусмотренные законом об обеспечении автономной работы Рунета. В компании уточнили, что она не является непосредственным участником этих мероприятий.