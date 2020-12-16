Депутаты решили увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в Сети

https://static.news.ru/photo/c2650272-3f91-11eb-af62-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект об увеличении административных штрафов за пропаганду или рекламу наркотиков в Интернете.

Проект предусматривает введение штрафов для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Должностные лица будут платить от 50 до 100 тысяч рублей, юридические лица — от 1 до 1,5 млн рублей. При этом судья сможет выбрать в качестве наказания приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Лица без гражданства и иностранцы будут получать штрафы в размере от 4 до 30 тысяч рублей. Кроме того, появляется возможность их выдворения за пределы страны. В прежней редакции максимальный штраф составлял 5 тысяч рублей, а выдворение было обязательным.

Депутаты также решили ужесточить ответственность интернет-провайдеров и операторов связи, не заблокировавших информацию, которую Роскомнадзор считает запрещённой. Должностные лица смогут получить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей (раньше штраф ограничивался 5 тысячами рублей), юрлица — от 100 до 500 тысяч (раньше максимальный штраф ограничивался 100 тысячами рублей). За повторное нарушение в течение года штрафы возрастут и составят от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 до 800 тысяч рублей для компаний, следует из проекта, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что суд признал жительницу Пензы виновной в пропаганде наркотиков за публикацию в соцсетях носков с принтом конопли. Женщину приговорили к штрафу в размере четырёх тысяч рублей. Свою вину она признала.