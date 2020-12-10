В Госдуме разработают запрет суррогатного материнства для иностранцев

https://static.news.ru/photo/0d00a78a-3af3-11eb-b102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям разработают в Госдуме. Об этом заявил вице-спикер палаты Пётр Толстой.

Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией. Мы договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнём работу по разработке соответствующих законодательных инициатив, — цитирует его РИА Новости.

Толстой добавил, что рождение детей за деньги на продажу иностранцам — это «абсолютно позорное для нашей страны явление и его надо запретить». Он считает, что суррогатное материнство должно быть под чётким, жёстким контролем государства и никакой продажи детей за границу не было.

Ранее стало известно, что в Общественной палате предложили запретить иностранцам участие в программах суррогатного материнства в России. Кроме того, общественники призвали разрешить участие в таких программах только семейным парам и исключить из них одиночек.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме идею общественников в отношении иностранцев поддержали. Там отметили, что рынок суррогатного материнства в России находится в чудовищном состоянии, тысячи новорождённых младенцев исчезают в неизвестном направлении, будучи переправленными за границу.