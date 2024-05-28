В Госдуме ратифицировали соглашение с КНР по лунной станции Госдума утвердила соглашение с КНР о сотрудничестве при создании лунной станции

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Государственная дума России ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, передает корреспондент NEWS.ru. Документ был подписан 25 ноября 2022 года в рамках встречи глав России и Китая.

Целью соглашения является формирование организационно-правовой основы для реализации взаимовыгодного сотрудничества России и Китая по созданию и использованию лунной станции, дальнейшего развития российской космонавтики, закрепление за РФ одной из ведущих ролей в реализации работ по исследованию и освоению Луны, — заявил в ходе выступления в Госдуме заместитель гендиректора по международному сотрудничеству государственной корпорации «Роскосмос» Сергей Савельев.

По его словам, задача лунной станции, создание которой планируется завершить к 2036 году, будет заключатся в проведении многопрофильных и многоцелевых исследований в целях изучения и использования Луны, осуществления фундаментальных космических исследований и проверки технологий с обеспечением возможности длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой присутствия на спутнике Земли человека. Он отметил, что реализация соглашения не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Также депутат Валентина Терешкова заявила, что комитет Госдумы по международным делам считает, что данное соглашение в полной мере отвечает интересам РФ и способствует укреплению многопланового международного сотрудничества в области исследования космоса на справедливой основе. В этой связи комитет рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года. Но если возникнет целесообразность, возможно и продление эксплуатации, уточнил он.