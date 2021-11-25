В Госдуме рассмотрят предложение блокировать телефоны мошенников до суда

В Госдуме рассматривают вопрос о досудебной блокировке сим-карт телефонных мошенников, рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Газете.Ru». По его словам, сейчас, чтобы установить контроль за звонками мошенника и заблокировать его номер, необходимо минимум три дня.

А мошенник за это время уже совершил преступление и уничтожил сим-карту. Нам необходимо сокращать этот разрыв по времени. Я не исключаю, что в будущем мы придём к выводу, что сокращать разрыв стоит за счёт того, чтобы вышестоящему руководителю или следственному подразделению, или прокурору давать право оперативно принимать решение о блокировке, предоставлять доступ к телефонным переговорам, устанавливать местонахождение, — рассказал Выборный.

Депутат добавил, что разработка соответствующего законопроекта обсуждается с экспертами, правоприменителями и представителями судебной системы. Он может быть внесён в Госдуму, если появится согласие.

Ранее подобную меру раскритиковал IT-специалист, юрист и председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста Николай Пальченко. Он заявил, что попытки решить проблему мошенничества технологическим путём нанесут только вред: найдётся много граждан, которые узнают про блокировки номеров и потеряют бдительность.