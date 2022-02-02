В Госдуме рассмотрят высказывания депутата Делимханова в случае обращения
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:04, 02 февраля 2022
Адам Делимханов (слева)Фото: АГН «Москва»
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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания чеченского депутата Адама Делимханова относительно семьи судьи Сайди Янгулбаева, если соответствующее обращение поступит в комиссию, сообщил первый зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений, — заявил Василий Пискарёв.
Свои высказывания Делимханов сделал в Instagram-аккаунте на чеченском языке. Согласно переводу оппозиционного чеченского Telegram-канала, который растиражировали СМИ, депутат говорил о «кровной мести» Янгулбаевым, обещая им преследование.
Ранее первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что высказывания депутата Делимханова необходимо проверить Генпрокуратуре.
20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева, которым передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. На следующий день судья вместе с дочерью покинул Россию.