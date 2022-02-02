В Госдуме рассмотрят высказывания депутата Делимханова в случае обращения

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания чеченского депутата Адама Делимханова относительно семьи судьи Сайди Янгулбаева, если соответствующее обращение поступит в комиссию, сообщил первый зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений, — заявил Василий Пискарёв.

Свои высказывания Делимханов сделал в Instagram-аккаунте на чеченском языке. Согласно переводу оппозиционного чеченского Telegram-канала, который растиражировали СМИ, депутат говорил о «кровной мести» Янгулбаевым, обещая им преследование.

Ранее первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что высказывания депутата Делимханова необходимо проверить Генпрокуратуре.