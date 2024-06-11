В Госдуме объяснили расширение свободной экономической зоны Депутат Журавлев: приграничные области нуждаются в особой экономической зоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Приграничные регионы России в условиях проведения спецоперации нуждаются в особой экономической зоне, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, все эти области сейчас фактически являются прифронтовой территорией, что негативно сказывается на предпринимательстве. Остаются там только наиболее патриотично настроенные граждане, отметил Журавлев.

Поэтому и необходим дополнительный стимул для разбития бизнеса, привлечение инвестиций в региональную экономику, в том числе и за счет государства. Защищать интересы тех, кто там живет, нужно всеми возможными способами. И налоговые и таможенные льготы, такие же, как в Донбассе, — это меньшее, что может сделать для них страна, — подчеркнул депутат.

Действующий в новых регионах режим свободной экономической зоны расширится на территории Белгородской, Курской и Брянской областей в соответствии с принятым 11 июня законом в Госдуме. Документ вступит в силу 1 июля 2024 года.

Ранее нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях законопроект, в соответствии с которым операторы будут обязаны обеспечить «право на забвение» в интернете. Речь идет также о запрете на поисковую выдачу для всех иностранных сайтов, которые нарушают законы РФ.