В Госдуме рассказали про отличия сертификатов от карточек времён дефицита

https://static.news.ru/photo/f532b7f2-43b1-11eb-b076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продовольственные сертификаты, введение которых предложили в Общественной палате, не имеют ничего общего с карточками времён дефицита. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина ранее заявила, что в Москве необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. При этом она сослалась на повышение цен на базовые продукты в условиях снижения средних зарплат и роста безработицы.

Понятием карточек людей путают. Есть карточки, которые распределяют дефицитные товары по одной единице в одни руки, а есть карточки на бесплатное получение. Мы же используем понятие продовольственный сертификат, — цитирует Нилова ФБА «Экономика сегодня».

По словам депутата, сертификат будет выдаваться с номиналом, который человек сможет потратить по своему усмотрению. Но в отличие от стандартного предоставления денег, по сертификату можно будет потратить средства только на определённую группу товаров. Из этого списка исключён алкоголь, табак и другие подобные товары. Схожий механизм существует в торговых сетях, которые реализуют подарочные сертификаты.

Инициатива Общественной палаты РФ не новая. Такой законопроект фракция ЛДПР давно разработала, получила на него правительственное заключение и внесла на рассмотрение Госдумы РФ, — напомнил Нилов.

Активное обсуждение инициативы связано с поручением президента РФ Владимира Путина решить проблему с ростом цен на базовые товары. Нилов отметил, что аналогичные меры применяются во многих государствах мира, включая высокоразвитые. Он привёл в пример программу Deutsche Tafel, созданную властями Германии для помощи малоимущим.

Законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малоимущим россиянам готовится в Госдуме. Авторы инициативы предлагают оказывать такого рода помощь всем совершеннолетним россиянам, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Номинал сертификата предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак высказала своё мнение относительно возможности введения в стране продуктовых карточек для малоимущих.