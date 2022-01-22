В Госдуме рассказали про новую льготу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что семьи, покупающие земельные участки на труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. По словам парламентария, государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло. Он добавил, что необходимо стимулировать расселение граждан на более удалённых территориях. Об этом сообщает URA.RU.

Наиболее ликвидные участки — рядом с крупными городами, а там земли уже нет. Есть смысл стимулировать расселение граждан на более удалённых территориях. Муниципалитеты также получат стимул обеспечивать такие новые посёлки хотя бы минимальной инфраструктурой, — заявил Щапов.

При этом политик заявил, что такая льгота должна распространяться на участок площадью не более шести соток. По его словам, это оптимальная площадь для строительства собственного дома.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение партия «Справедливая Россия — За правду». Главным аргументом стало то, что многие пенсионеры-мужчины не доживают до 65 лет. Об этом написал лидер фракции Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Тем не менее политик выразил уверенность в том, что предложение будет отклонено парламентским большинством, которым обладает партия «Единая Россия». Политик отметил, что сначала законопроект отклонят, а затем политические соперники внесут в нижнюю палату парламента своё предложение, которое будет полностью повторять предыдущее.