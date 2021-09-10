В Госдуме рассказали, почему не могут отказаться от ЕГЭ

Госдума не может отменить ЕГЭ, потому что авторы подобной инициативы не предлагают проработанных альтернатив. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке кандидат исторических наук Алдар Дамдинов. Он также назвал такие идеи популистскими, передаёт URA.RU.

Дамдинов заявил, что во время работы седьмого созыва Госдумы было около пяти предложений от разных фракций по отмене ЕГЭ.

Но зачастую взамен ничего не вносилось. Это чисто политический и популистский заход: «Мы за то, чтобы отменить, а дальше придумайте сами, что с этим делать». Конечно, такие законопроекты просто отклоняются, и они (инициаторы. — NEWS.ru) сами понимают, что такие законы не пройдут, — сказал Дамдинов.

Он добавил, что не видел проработанных предложений, где была бы реальная почва хотя бы для обсуждения. Более того, иногда ему кажется, что инициативы сразу создаются так, чтобы не пройти.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что за последние шесть лет ЕГЭ сильно поменялся. Исчезла тестовая часть и увеличилось количество творческих заданий, которые оценивают настоящие умения школьника.