В Госдуме рассказали об индексации пенсий в апреле

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала агентству URA.RU о том, что с 1 апреля в стране планируется произвести повышение социальных пенсий. Депутат также сообщила об увеличении пенсий для военных пенсионеров на 8,6%, в соответствии с фактическим размером инфляции.

С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены, — сказала Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.