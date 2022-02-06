В Госдуме рассказали о законопроекте для борьбы с «инфоцыганами»

Коучи и бизнес-тренеры должны пройти процедуру лицензирования, чтобы доказать свою профпригодность, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он напомнил, что порядок лицензирования в своё время помог бороться с вузами, которые выдавали «липовые» дипломы, пишет «Радио 1».

Предложил правительству разработать порядок лицензирования совместно с Рособрнадзором, в котором необходимо закрепить определённые требования, при прохождении которых тот или иной коуч сможет оказывать образовательную услугу. Пока непонятно, какая это услуга. Возможно, консультационная, когда люди выражают свои какие-то мнения за деньги либо всё же оказывают образовательную услугу, обучая наших граждан. Поэтому лицензирование — это правильный ход, потому что в законе об образовании всё есть, все порядки прописаны. Просто нужно встроить этих коучей и тренеров в единую канву, — заверил Чернышов.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что продуктивная психотерапия длится не один месяц, за это время специалисты находят индивидуальный подход к своим клиентам. Чтобы решить проблему, нужно собрать анамнез человека, разобраться в его образе жизни, понять чувства и реакции нуждающегося в психологической помощи, а также давать определённые практики и техники.

По словам специалиста, существует множество лжетренеров, которые преследуют цель собрать аудиторию, взять плату, прочитать быструю лекцию и уйти, не обращая внимания на проблему человека. Он утверждает, что такие «специалисты» думают исключительно о заработке, а не о помощи и своей репутации.