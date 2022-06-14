В Госдуме рассказали о возвращении западного кино в Россию Глава комитета ГД по культуре Ямпольская: голливудские фильмы вернутся в российские кинотеатры

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила АГН «Москва», что в ближайшее время голливудские фильмы вернутся в российские кинотеатры. Несмотря на это, необходимо будет сократить количество их показов, рассказала она.

То, что голливудские мейджоры вернутся, в этом сомнений нет никаких, и то, что они попытаются сделать это достаточно быстро, — так и будет. Так же, как уже возвращаются различные торговые фирмы. Мы каждый день слышим, что кто-то, кто с большим скандалом громко уходил и хлопал дверью, сейчас тихонечко возвращается, — отметила депутат Госдумы.

Кроме этого, она предложила тщательно проверять иностранные кинокартины на содержание и не пропускать в прокат особенно провокационные экземпляры.

Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну, — подчеркнула Ямпольская.

Также, по ее мнению, необходимо сократить общее число показов голливудских фильмов. Из-за того, что они занимают все расписание кинотеатров, отечественное авторское кино не имеет шансов получить сеансов.

Ранее стало известно, что кинотеатры в российских регионах начали сокращать часы работы или функционировать только в выходные дни. Часть прокатных заведений уже объявили о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.