В Госдуме рассказали о преимуществах закона о молодёжи

https://static.news.ru/photo/99c438ba-4b44-11eb-bcad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Закон о молодёжной политике даст большому числу россиян получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать за рубеж и будут строить карьеру или бизнес на родине, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.

По его словам, законодательное продление возраста российской молодёжи является важным событием.

Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодёжи, — отметил он.

Депутат напомнил, что теперь молодые семьи могут рассчитывать на государственную поддержку и получить пособие при рождении ребёнка. Молодые предприниматели и учёные также получат помощь, что положительно отразится на развитии страны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике. Согласно документу, в частности, возраст молодёжи повышается до 35 лет включительно. Документ определяет на федеральном уровне не только понятие «молодёжь», но также понятия «молодая семья», «молодёжные общественные объединения», «молодёжная политика» и другие. Также появляется понятие «специалист по работе с молодёжью».