В Госдуме рассказали о предложениях переименовать киевский торт и котлету Депутат Власов признался, что ему в шутку предложили переименовать киевский торт

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал вернуть Киевскому вокзалу оригинальное название и переименовать его в Брянский, в ответ на это коллеги политика в шутку предложили изменить названия киевского торта и котлеты по-киевски, рассказал парламентарий в беседе с «360». Он также попросил не проводить аналогий между его предложением и решением Киева переименовать Московский проспект в проспект Бандеры.

Я считаю, что историю необходимо знать, не забывать, и проводить здесь параллели с Украиной, которая переименовала Московский проспект в проспект Бандеры, неверно. Он никогда такое название не носил. Наоборот, нельзя уподобляться киевским нацистам, которые пытаются свою историю забыть, переименовывая что-то, — высказался Власов.

При этом он добавил, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский также выступал за то, чтобы вернуть Киевскому вокзалу историческое название. По его мнению, соответствующее решение должны принимать не политики, а жители Москвы. Для этого они могут воспользоваться площадкой «Активный гражданин», Власов пообещал, что процедура переименования будет быстрой и не потребует финансовых затрат.

Ранее Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу в Москве историческое название и переименовать в Брянский. Это станет ответом на решение Киева сделать из Московского проспекта проспект Степана Бандеры, пояснил политик. По его словам, письмо-предложение мэру столицы Сергею Собянину будет отправлено в предстоящий понедельник, 25 июля.