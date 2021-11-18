В Госдуме заявили о необходимости реформировать пенсионную систему

Пенсионную систему РФ необходимо реформировать таким образом, чтобы пенсии индексировались и полноценно пересчитывались, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его мнению, каждый гражданин должен иметь доступ ко всей информации о пенсионных выплатах, передаёт Lenta.ru.

Нам нужно реформировать пенсионную систему в целом так, чтобы пенсии индексировались, полноценно пересчитывались. Нам нужны условия, при которых гражданам будет обеспечен гарантированный доступ ко всей информации по доступным выплатам, по формированию пенсии вне рамок государственного страхования, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что сейчас минимальную пенсию получают даже те, кто никогда не работал. Говоря о системе страховых пенсий, Нилов заметил, что для получения достойных выплат по достижении пенсионного возраста гражданин должен иметь хорошую зарплату.

При этом депутат считает, что система накопительных пенсий показала свою неэффективность и уже несколько лет заморожена.

Покупку недвижимости как вклада в будущее Нилов оценивает как один из альтернативных вариантов накопительной пенсии вне рамок государственного страхования. Впрочем, он добавил, что для осуществления такого вклада необходимо иметь достаточно высокий уровень заработной платы.

Ранее российский миллиардер Александр Шарапов объяснил, как пожилым людям выжить на пенсии. Он посоветовал купить однокомнатную квартиру и сдавать её по достижении пенсионного возраста.