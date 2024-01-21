В Госдуме рассказали о компенсации за незачисление ребенка в детский сад Депутат Лантратова: семья должна получать деньги за непопадание ребенка в детсад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад, рассказала политик в своем Telegram-канале. Она отразила соответствующую инициативу в законопроекте, который внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Данным законопроектом мы предусматриваем право родителей (законных представителей), по их письменному заявлению, на получение выплаты в случае если ребенку не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации, — написала Лантратова.

По ее словам, размер выплаты должен приравниваться к прожиточному минимуму для детей в регионе. Лантратова добавила, что предложенная мера поможет решить напряженную в ряде регионов ситуацию, когда «застройщик новых районов безответственно подошел к строительству детсадов».