В Госдуме рассказали, кто сможет воспользоваться кредитными каникулами

Любой россиянин с потребительским кредитом сможет воспользоваться кредитными каникулами до 30 сентября, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Он добавил, что для того чтобы воспользоваться такой льготой, нужно заключить с банком соответствующий договор, пишет «Москва 24».

Каникулы будут предоставлены для всех заемщиков банка, так же, как это было в «ковидном» законе, на шесть месяцев для всех тех, у кого есть потребительский кредит. Это действует для любого человека, который имеет кредит в банке. Кредитные каникулы — это когда вы вообще не платите проценты по кредиту. Для этого надо заключить соответствующий договор с банком. Законопроект предусматривает это реализовывать до 30 сентября. Завтра мы законопроект примем, — пояснил Топилин.

Депутат уточнил, что воспользоваться кредитными каникулами можно даже в том случае, если человек уже пользовался ранее этой функцией. По словам политика, самое важное в этой ситуации — чтобы договор с банком был заключён до 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён проект закона, касающийся защиты россиян в связи с недружественными действиями зарубежных государств и международных организаций.

Закон содержит в себе положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян, связанные с особенностями регулирования вопроса содействия занятости населения, его обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект о масштабной амнистии капитала. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это будет четвёртый этап процедуры. В перечень активов, подлежащих легализации, войдут производные финансовые инструменты, например, фьючерсные контракты и опционы. Кроме того, появится возможность декларирования наличных денежных средств.