В Госдуме рассказали, кому поможет льготная ипотека на строительство домов

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить льготную ипотеку по ставке 7% годовых на строительство частных домов. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что эта программа поможет людям, желающим приобрести второе жильё за городом, но не решит проблемы граждан с нехваткой денег.

По её словам, льготная ипотека будет распространяться на дома, построенные индивидуальным методом, когда застройщики на определённых территориях строят типовые коттеджи.

Под эти дома люди смогут получить ипотеку, там понятные параметры, понятная залоговая база, и банк понимает, во сколько оценить этот дом и сколько можно под него дать денег. Но большая часть домов строится хозяйственным способом, когда человек по своему проекту возводит дом. Под него получить ипотечный кредит чрезвычайно сложно, — пояснила депутат.

Разворотнева считает, что расширение льготной ипотеки позволит строить больше коттеджных посёлков, которые будут использоваться под дачи в окрестностях крупных городов. По её мнению, эта программа будет стимулировать покупать второе жильё тех людей, у кого уже есть квартира, но не решит проблему тех, у кого нет денег на покупку первого жилья.

Мне кажется, что строительство индивидуального дома дороже, чем квартира. Я бы не сказала, что мы решаем проблемы людей с нехваткой денег. Скорее мы улучшаем качество жизни в городах и тех, кто хотел расширить площадь, — считает Разворотнева.

Ранее российские власти решили расширить льготную ипотеку на приобретение новостроя в частных домах. Премьер Мишустин заявил, что в связи с ростом интереса граждан к льготной ипотеке правительство решило продлить программу до 1 июля 2022 года.