Депутат ГД назвал сроки принятия закона об ужесточении наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказания за пытки может быть принят во втором и третьем чтениях в марте 2022 года, приводит «Парламентская газета» слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он подчеркнул, что первое чтение законопроекта пройдёт в начале февраля. Документ, подготовленный Крашенинниковым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Владимиром Полетаевым, был внесён в нижнюю палату парламента 20 декабря 2021 года.

Постараемся в феврале — марте второе и третье чтения провести. Общество ждёт, и оно ждёт давно, — подчеркнул Крашенинников.

Ранее стало известно, что внесённый в Госдуму законопроект направлен на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Клишас отметил, что проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.

Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до 12 лет лишения свободы. В Верховном суде в отзыве на проект закона заявили, что наказание за моральные и физические истязания должно быть разграничено.

Ранее сообщалось, что правозащитный проект Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы ФСИН Александра Калашникова. Вместо него ведомство возглавил бывший замруководителя МВД Аркадий Гостев.

28 декабря стало известно, что глава государства освободил от должности замглавы ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина. Он занимал эту должность с августа 2020 года.