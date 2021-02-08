В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата российских учёных

https://static.news.ru/photo/6b943e1c-6a3a-11eb-8768-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, какой должна быть зарплата российских учёных.

По указу президента зарплата научных работников должна быть не ниже двух средних по региону. Согласно одним официальным данным, в 2020 году зарплата учёных составляла 94 тысячи рублей, согласно другим — 82 тысячи рублей. Получается, указ президента и исполнен, и в то же время нет. Между зарплатами работников науки есть большая разница. Труд учёного по содержанию одинаков, вне зависимости от региона, поэтому приравнивать его только к средней зарплате по региону неверно. Надо, чтобы зарплата учёных была не ниже двух средних по всей России, — сообщил НСН парламентарий.

По его словам, если власти стремятся к тому, чтобы российские учёные не уезжали, а зарубежные, напротив, приезжали трудиться в Россию, необходимо обеспечить ряд условий. Первое из них касается исполнения международной нормы финансирования науки, которая составляет 2% от ВВП страны. Применительно к РФ сумма составила бы свыше двух триллионов рублей. Однако в данное время на науку выделяется 0,42%.

Кроме того, властям необходимо обеспечить зарплату, которая была бы сравнима с оплатой труда зарубежных специалистов. Также стоит обеспечить закупку научного оборудования. Другое немаловажное условие — обеспечение свободы творчества.

Смолин объяснил, откуда следовало взять деньги на финансирование науки раньше и где их брать в нынешней ситуации с дефицитным бюджетом.

Есть указ президента, что ещё в 2015 году мы должны были получить 1,77% от ВВП на финансирование науки. В начале 2016 года президент уточнил, что из этой суммы 1% должен был выделяться из федерального бюджета. Однако до сих пор выделяется всего лишь 0,42% в сумме на всю науку в стране. Так было даже в период профицита бюджета. Сейчас дефицит, поэтому напоминаю, что в РФ имеется Фонд национального благосостояния. Наука — это не расходы, это инвестиции в будущее, — заключил депутат Госдумы.

Ранее российский президент Владимир Путин распорядился разобраться с зарплатами учёных в регионах. Он добавил, что появление в РФ уже трёх вакцин от коронавируса является крупным научным успехом страны. Соответствующие распоряжения получили глава Минфина РФ Антон Силуанов и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.

Глава государства отдал такое распоряжение, так как ему пожаловались на попытки замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. Также Путин отметил излишнюю бюрократизированность процедуры получения специалистами грантов, которая не несёт в себе ничего хорошего, писал NEWS.ru.