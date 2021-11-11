В Госдуме рассказали, как россияне могут поднять себе пенсию

Чтобы получать повышенную пенсию, нужно при достижении пенсионного возраста отказаться от получения выплат и продолжать работать, тогда у пенсионера будет возможность накопить больше пенсионных баллов. Об этом «Народным Новостям» рассказала депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Если человек при достижении возраста выхода на пенсию отказывается от получения выплат и продолжает работать, то у него есть возможность накопить большее количество баллов и увеличить в два раза фиксированную выплату страховой пенсии по старости. Чем выше заработная плата и стаж работы, тем выше будет пенсия, — уточнила Бессараб.

Она также посоветовала трудоустроиться официально и получать белую зарплату. Бессараб добавила, что пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, и уточнила, что сейчас Минфин совместно с Центробанком готовят замену накопительной части пенсии на новый пенсионный план.

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