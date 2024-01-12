В Госдуме рассказали, как получать пенсию в 50 тысяч рублей Депутат Бессараб: пенсия в 50 тысяч рублей идет при зарплате в 120 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Для этого нужно, чтобы зарплата до наступления пенсионного возраста держалась на уровне приблизительно 120 тысяч рублей.

Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120–140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию, — заявила она.

В настоящий момент средняя пенсия по старости к концу 2024 года составляет порядка 24 тысяч рублей, отметила депутат. Военная пенсия, по ее словам, насчитывает около 42 тысяч рублей.

Ранее опрос показал, что среднестатистический работающий житель России мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Согласно данным исследования, чем старше респонденты и чем выше их доходы, тем больше показатель «пенсии мечты». Опрашиваемые россияне до 34 лет заявили, что в пенсионном возрасте хотели бы получать 46,1 тысячи, а те, кто старше 45 лет, — 49,1 тысячи. Желаемый размер будущих выплат также зависит от пола: у женщин — 46,7 тысячи рублей, у мужчин — 46,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России повысят социальную пенсию. Сумма выплат увеличится на 7,5%. Индексация затронет инвалидов, детей, потерявших одного или обоих родителей, и граждан, получающих социальную пенсию по старости.