В Госдуме рассказали, как перенести отпуск с 4 по 7 мая

https://static.news.ru/photo/610b7484-a68e-11eb-a342-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, как быть тем, кто ещё до заявления президента РФ написал заявление на отпуск с 4 по 7 мая. Напомним, эти дни объявлены нерабочими. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По его словам, практики в данном вопросе касательно трудового законодательства ещё мало. Тем не менее такие вопросы должны решать напрямую с работодателем.

У нас в Трудовом кодексе есть понятия «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни». А президент объявляет эти дни специальным указом, исходя из эпидемиологической ситуации, просто нерабочими, — пояснил политик.

При желании сотрудник должен написать заявление об отмене или переносе отпуска с этих чисел на другие. Однако опять же всё будет зависеть от того, как поведёт себя работодатель. Если на предприятии будет возможность пойти навстречу работнику, то это, скорее всего, и сделают. В другом же случае заявление будет возвращено обратно.

Всё по согласованию с работодателем. Если он пойдёт на это, то будет перенесён отпуск или время, взятое в качестве отпуска за свой счёт, статус будет изменен, — добавил Нилов.

При этом если сотрудник считает, что его права были нарушены, он имеет право обратиться в Трудовую инспекцию или в суд. Депутат напомнил, что в прошлогодних рекомендациях Минтруда уточняется: если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будут работать некоторые предприятия в майские праздники. По его словам, если в организации принят ненормированный график, то сотрудники продолжат работу.