В Госдуме рассказали, как цифровизация упростит получение соцвыплат

https://static.news.ru/photo/681fb4ae-c918-11eb-b0e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительный сервис, который появится на портале «Госуслуги», позволит автоматически получать соцвыплаты и значительно упростит эту процедуру. Об этом рассказала «Народным новостям» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что раньше для получения любой выплаты нужно было собрать множество справок, иногда это доходило до абсурда.

Упрощение этих сервисов — представление государственных, муниципальных, региональных мер поддержки — очень важно для граждан, — пояснила Бессараб.

Сейчас, по словам депутата, межведомственное взаимодействие позволяет обмениваться информацией в электронном виде. Так, без участия заявителя могут быть начислены пособие по родовому сертификату и единовременные выплаты.

Также граждане смогут оформить в доверительном порядке и ряд соцвыплат. Правда, для некоторых из них необходимо будет подтвердить своё финансовое состояние, предоставив справку о доходах и имуществе.

Как сообщали в Минтруде, чтобы получить деньги , гражданам нужно будет лишь указать актуальные банковские реквизиты. Но это не коснётся ряда выплат, речь идёт только о тех, которые связаны с наступлением жизненных событий, таких как рождение ребёнка или достижение пенсионного возраста.