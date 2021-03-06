В Госдуме рассказали, как будут следить за расходованием маткапитала

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Целевое использование материнского капитала будет проверяться несколькими способами. Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

[Власти] могут провести обследования по объекту, выборочные проверки. Учитывая целевое назначение денег, если человек им руководствоваться не будет, это будет основанием для возврата, — рассказал URA.RU парламентарий.

Кроме того, выплаты на строительство и ремонт будут выделяться траншами, что также является мерой контроля — второй выдаётся только после того, как будет проверено целевое использование первого. Также граждане должны будут предоставить подтверждающие документы о ведении строительных работ.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, упрощающее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Теперь будет достаточно предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности.

В текущем году размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля — на второго. Его можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Кроме того, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить его на ежемесячные выплаты на второго ребёнка, пока ему не исполнится трёх лет.