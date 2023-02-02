Ученых предложили отправлять в зону СВО с микроскопом в руках Депутат Госдумы Гусев предложил отправлять IT-специалистов и ученых в спецвойска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IT-специалистов и научных сотрудников следует отправлять в спецвойска, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он считает, что программисты могут разрабатывать ПО для ВС РФ, а научные сотрудники — обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность.

Надо таких людей вовлекать в нашу жизнь. <...> Не с автоматом в руках, а с мышкой или микроскопом. (...) Они же сбежали от мобилизации. От того, что им дадут автомат и отправят на фронт. Пусть служат в спецвойсках, где у них есть больше знаний и умений, — заявил депутат.

Ранее основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО, написал письмо из мест заключения, в котором поделился рядом советов по тому, как вернуть в Россию айтишников, покинувших страну на фоне СВО и частичной мобилизации. По словам Сачкова, специалистам необходимо гарантировать полную безопасность. Кроме того, айтишники должны чувствовать возможность для реализации.

Журнал «Компания» до этого написал, что представители IT-компаний считают, что для возвращения уехавших из страны айтишников нужно создать комфортные условия для работы и позитивную мотивацию, постоянно поддерживаемую на всех уровнях. Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, как и многие его коллеги в отрасли, уверен, что наибольший эффект могут принести методы «пряника».