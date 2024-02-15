В Госдуме раскрыли, почему Карлсон заставит США завидовать россиянам Говырин: Карлсон показал благоустроенную Москву на зависть американцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва — очень благоустроенный город в сравнении с любым мегаполисом США, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, американский журналист Такер Карлсон снял и показал ее в США такой, какая она есть, на зависть местным жителям.

На зависть американцам Карлсон это снимал. Москва — очень благоустроенный город в сравнении с любым мегаполисом США, а многие станции московского метро являются объектами культурного наследия. <...> В сравнении с метро Москвы подземка Нью-Йорка — это обитель зла с бегающими крысами, — говорит депутат.

Он напоминает, что над оформлением станций Московского метрополитена трудились знаменитые архитекторы, скульпторы и художники. Каждая такая станция рассказывает о культуре и жизни советского народа, имеет исключительное убранство и является важным ориентиром на карте города.

Полки наших магазинов показаны неслучайно, так как в обычном супермаркете в РФ гораздо больше продуктов, и цены намного ниже, чем в США, где курица на вес золота. Я думаю, что Такер Карлсон еще не раз приедет в Россию и снимет видео из серии «смотрите и учитесь!» — подытожил Говырин.

Ранее Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле американских. Соответствующее видео опубликовано на его сайте. Во время своего визита в Россию он посетил супермаркет, где приобрел продукты на 9481 рубль.