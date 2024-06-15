В Госдуме раскрыли, может ли «хозяин» выгнать квартирантов без их согласия Депутат Чаплин: владелец жилья не может выгнать квартиранта без его согласия

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Владелец жилья не имеет права выселить квартирантов досрочно или менять условия договора без их согласия, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что наниматель может потребовать выполнения пункта соглашения, защищающего его от подобной ситуации.

В случае чрезвычайной ситуации, согласование не требуется, например, если произошло ЧП – прорвало трубу. Согласно статье 617 Гражданского кодекса РФ, если владелец продал квартиру, договор аренды продолжает действовать до истечения установленного срока. Наниматель не может быть выселен досрочно или изменены условия договора без его согласия, — добавил Чаплин.

По его словам, согласно статье 228 НК РФ, невнесение платы за аренду жилого помещения является основанием для выселения. Парламентарий подчеркнул, что квартирант может требовать предоставления документов, таких как расписка или квитанция, особенно если арендодатель является физическим лицом.

Согласно статье 679 Гражданского кодекса РФ, дети по умолчанию имеют право проживать с родителями. Если у вас есть временная регистрация в арендуемом жилье, вы можете зарегистрировать ребенка в нем без согласия собственника. Согласно статье 684 Гражданского кодекса РФ, при договоре сроком на 1 год и более, у вас есть преимущественное право на его продление, — рассказал Чаплин.

Собеседник отметил, что владелец недвижимости может отказать в продлении, с предупреждением за три месяца до окончания договора, если он решил не сдавать квартиру в ближайший год.

Ранее Совет Федерации России одобрил изменения в закон об ипотеке, позволяющие физическим лицам самим продавать имущество, заложенное по кредиту. Согласно проекту, в случае отказа по такому заявлению кредитор обязан обосновать его причину. Соответствующий перечень изложен в поправках.