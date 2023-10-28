В Госдуме раскрыли, кто является лицом ненависти Киева к самим украинцам Депутат Журавлев: Фарион стала лицом ненависти Киева к самим украинцам

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Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион стала лицом ненависти киевских властей к самим украинцам, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что громкие заявления Фарион используются руководителями страны для прощупывания настроений в обществе.

Фарион — это истинное, без прикрас, лицо нынешнего киевского режима, не скрывающего, что ненавидит собственных граждан и готово всех их уничтожить ради своей непонятной цели, украинизации населения. Ее обычно запускают чиновники, чтобы прощупать настроения общества, вкидывая, казалось бы, людоедские идеи, но самое удивительное, что современная Украина с радостью и подобострастием на них реагирует, — добавил Журавлев.

Накануне Фарион в эфире украинского телеканала НТА призвала «утилизировать» граждан своей страны, предпочитающих разговаривать на русском языке. Также экс-парламентарий предложила создавать из русскоязычных граждан Украины штрафные батальоны и отправлять на ЛБС рыть окопы для ВСУ.

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что проект запроса в Конституционный суд РФ относительно отмены закона СССР о передаче Крыма Украинской ССР находится на согласовании. Сопредседатель специальной рабочей группы ранее заявлял, что при принятии закона в 1954 году были нарушены три конституции: СССР, РСФСР и УССР.