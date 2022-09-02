В Госдуме раскритиковали закон против «черных риелторов» Депутат Хованская считает, что закон против «черных риелторов» не помешает мошенникам

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Согласно изменениям в Жилищном кодексе, доля квартиры теперь не сможет быть менее шести квадратных метров от общей площади на каждого собственника. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская считает, что такой меры недостаточно, и она не помешает мошенникам «проворачивать» незаконные схемы с выживанием жильцов из квартир после покупки ее микродоли, сообщает «Радио 1».

Это не решает проблему пользования жилыми помещениями, я считаю мы к ней еще вернëмся. <...> Наш совместный законопроект не отозван. Возникли проблемы по поводу возможности регистрации и другие, но из-за этого нельзя было отказываться от позиции. Мошеннические схемы будут продолжаться, — заявила политик.

Новый закон устанавливает, что доля квартиры теперь не сможет быть менее шести квадратных метров общей жилплощади. По мнению Хованской, селиться на таком пространстве невозможно, так как оно ничтожно мало, а потому право собственности на него не должно давать возможность заселения в жилье, чтобы исключить возможность его захвата мошенниками. Она предлагает установить нижний порог доли в 15 кв м на общей площади при постановке на учет квартир коммунального заселения и 10 кв м — отдельных квартир.

Хованская считает, что необходимо ввести ограничения для дольщиков квартиры при заселении. Любые сделки с долей при этом останутся возможными, но такой закон пресекал бы возможность нарушения жилищных прав основного владельца по распространенным мошенническим схемам. По ее словам, «черные риелторы» могут выкупать небольшие доли в квартирах, чтобы затем выжить оттуда остальных жильцов и заставить их продать оставшуюся часть.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывается законопроект, благодаря которому банки смогут приостанавливать переводы на два дня при возникновении подозрений о мошенничестве, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это даст больше времени клиентам и банкам для отмены сомнительных платежей. Данные о реквизитах мошенников будут находиться в специальной базе, где будет собрана информация о случаях и попытках переводов без согласия клиента.