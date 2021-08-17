В Госдуме раскритиковали идею замены паспорта на смарт-карту

Замена бумажного паспорта на смарт-карту может поставить под угрозу гражданскую идентичность россиян. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Как отметил парламентарий, смарт-карта — это «цифровая писулька, в которую кто угодно может вложить любую чушь». По его словам, нельзя в угоду модным тенденциям уходить от своей традиционности и идентичности. Поэтому бумажный паспорт должен остаться, как показатель принадлежности к государству.

Я прекрасно понимаю, что цифровые технологии сегодня являются передовыми. Но они должны помогать обеспечивать жизнедеятельность государства, но ни в коем случае не заменять какие-то институты, — сказал Ющенко.

Депутат также добавил, что сегодня большинство россиян в целом не доверяют цифровым технологиям.

Ранее стало известно, что Минцифры намерено принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Как считает глава министерства Максут Шадаев, смарт-карта является наиболее удобным форматом для хранения всех данных о владельце.