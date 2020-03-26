Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал заявление президента Владимира Путина о введении налога на доход по вкладам, превышающим миллион рублей. По его словам, эта сумма должна быть скорректирована до 1,4 млн рублей.
Он заявил, что готовит срочное обращение к главе государства с этим предложением,
То есть [повысить] хотя бы до той суммы, на которую само государство страхует вклады граждан. Это будет логично и справедливо, — подчеркнул политик.
25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Глава государства объявил налоговые каникулы и рекомендовал банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.
При этом, как писал NEWS.ru, глава государства сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.
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