https://static.news.ru/photo/16a45344-6f66-11ea-bee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал заявление президента Владимира Путина о введении налога на доход по вкладам, превышающим миллион рублей. По его словам, эта сумма должна быть скорректирована до 1,4 млн рублей.

Он заявил, что готовит срочное обращение к главе государства с этим предложением, передаёт ТАСС.

То есть [повысить] хотя бы до той суммы, на которую само государство страхует вклады граждан. Это будет логично и справедливо, — подчеркнул политик.

25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Глава государства объявил налоговые каникулы и рекомендовал банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

При этом, как писал NEWS.ru, глава государства сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.