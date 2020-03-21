https://static.news.ru/photo/5dfedbde-6ba5-11ea-958f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Распоряжение Роспотребнадзора временно закрыть для посещения все фитнес-центры, бассейны, бани и аквапарки в Москве — адекватная мера. Об этом заявили в Госдуме.
Зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Николай Говорин отметил, что на ранних этапах распространения инфекции любые меры по профилактике играют чрезвычайно важную роль.
В этой ситуации Роспотребнадзор, анализируя, где больше зоны риска, на самом деле определяет именно эти места, — цитирует его РИА Новости.
Московское управление Роспотребнадзора распорядилось закрыть столичные фитнес-клубы и бассейны с 21 марта. Эта мера будет действовать до особого распоряжения.
Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.