Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что идея бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» направлена на разжигание межнациональной розни.
Вместо того, чтобы заниматься популяризацией имен героя-летчика Ахмет-хана Султана или просветителя-гуманиста Исмаила Гаспринского, он поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках, — цитирует Панину РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший депутат Рады Алексей Журавко пришёл в ужас от «фашизма» и «людоедства» на Украине. Он сообщил, что консервы с провокационными этикетками — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа». Алексей Журавко подчеркнул, что далеко не все украинцы «подлецы» и «негодяи», большинство из них — нормальные.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен