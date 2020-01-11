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Обвиняемый в кровавом убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, находящийся в СИЗО, планирует дописать свой роман в колонии. Он готов отдать учреждению 50% гонорара от рукописи, чтобы ему позволили пользоваться компьютером. Об этом рассказал Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников

Профессор, с его слов, надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать свой срок, пойдет на встречу и разрешит работать на компьютере, — рассказал Мельников в интервью телеканалу «360». Он...