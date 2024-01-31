В Госдуме призвали жестко наказать выкинувшего с 15-го этажа кошек живодера Бурматов пообещал не оставлять без внимания историю с подмосковным живодером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

История с жителем Подмосковья, выкинувшим из окна 15-го этажа трех кошек, не должна остаться без реакции, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, это серьезное уголовное преступление подразумевающее наказание до пяти лет лишения свободы.

Мы, безусловно, отреагируем. <...> Это не должно остаться без реакции и внимания. Обязательно сделаем запросы в полицию и прокуратуру, чтобы этот человек не остался безнаказанным, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в городском округе Домодедово полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животными. По предварительным данным, один из местных жителей выбросил из окна дома трех кошек. О состоянии животных не сообщается.

По словам адвоката Леонида Исаева, живодеру грозит наказание по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель нескольких животных). Юрист подчеркнул, что гражданин может отправиться в места лишения свободы на пять лет.

Также 31 января стало известно, что в деревне Каверзы (Псковская область) нашли четыре мертвых собаки, три из которых были повешены в сарае. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.