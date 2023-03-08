В Госдуме призвали запретить повышение цен на цветы 8 Марта Депутат Нилов: следует запретить повышение цен на цветы в преддверии 8 Марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо запретить повышение цен на цветы в преддверии 8 Марта. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Он предложил поддерживать те организации, которые не поднимают стоимость своего товара.

Надо просто запретить поднимать цены на 8 Марта. Мы пытались всячески это регулировать и не поднимать цены не только на цветы, привлекали Федеральную антимонопольную службу, но все объясняется рыночными отношениями... Надо делать акцент на те организации, которые не поднимают цены и их всячески поддерживать, — сказал Нилов.

В свою очередь заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев назвал рост стоимости цветов перед праздниками спекуляцией. Он отметил, что после окончания спецоперации следует пересмотреть в том числе экономическую политику страны, «чтобы у каждой женщины 8 марта был огромный букет от любимого».

При этом депутат от «Единой России» Олег Морозов призвал увеличить объем цветов на рынке перед праздниками. Он предположил, что именно такая мера будет способствовать удержанию цен, а административные запреты парламентарий счел неэффективными.

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